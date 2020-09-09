У Єврокомісії стурбовані планами Британії порушити Brexit-домовленості

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Британію через законопроект про внутрішній ринок. Вона вважає, що він є порушенням міжнародного права.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у своєму Twitter.

"Дуже стурбована заявами британського уряду про наміри порушити Угоду про вихід. Це порушить міжнародне право і підірве довіру. Договори повинні виконуватися - це основа благополучних відносин в майбутньому", - написала фон дер Ляєн.

Зазначимо, законопроект Британії про внутрішній ринок стосується питань так званого протоколу Північної Ірландії - елементу угоди про вихід з ЄС, призначеного запобігти поверненню "жорсткого" кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

Британський уряд переконує, що документ зробить лише "незначні уточнення в надзвичайно конкретних сферах".

Нагадаємо, Велика Британія очікує більшої гнучкості від Євросоюзу на перемовинах про угоду щодо вільної торгівлі, в іншому разі уряд готовий вийти з ЄС без угоди.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав 15 жовтня крайнім терміном для узгодження угоди про вільну торгівлю.