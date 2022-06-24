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В Еврокомиссии назвали количество стран ЕС, которые были отключены от газа России

Новина українською →
Пятница 24 июня 2022 17:44
В Еврокомиссии назвали количество стран ЕС, которые были отключены от газа России Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

12 страны-членов Евросоюза столкнулись с перебоями по поставкам российского газа. В Еврокомиссии призывают "надеяться на лучшее и готовиться к худшему".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляєн.

Как отметила президент Еврокомиссии, перебои наблюдаются не только за последнюю неделю или же даже месяц, а за весь прошлый год.

"Когда вы смотрите на заполнение или, лучше сказать, незаполнение хранилищ "Газпромом". Потому что в прошлом году был достигнут 10-летний минимум по незаполнению газовых хранилищ. И, конечно, надо говорить, что на сегодняшний день 12 стран-членов ЕС или полностью отрезаны от российского газа, или частично", - заявила глава Урсула фон дер Ляєн.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европарламент поддержал введение новых норм касаемо заполнения газохранилища ЕС до ноября.

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