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В Єврокомісії назвали кількість країн ЄС, які були відключені від газу Росії

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П'ятниця 24 червня 2022 17:44
В Єврокомісії назвали кількість країн ЄС, які були відключені від газу Росії Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

12 країни-членів Євросоюзу зіткнулися з перебоями щодо поставок російського газу. В Єврокомісії закликають "сподіватися на краще і готуватися до гіршого".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Як відзначила президент Єврокомісії, перебої спостерігаються не лише за останній тиждень, або ж навіть місяць, а й за весь минулий рік.

"Коли ви дивитеся на заповнення чи, краще сказати, незаповнення сховищ "Газпромом". Тому що минулого року було досягнуто 10-річного мінімуму із незаповнення газових сховищ. І, звичайно, треба говорити, що на сьогодні 12 країн-членів ЄС або повністю відрізані від російського газу, або частково", - заявила глава Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європарламент підтримав запровадження нових норм щодо заповнення газосховища ЄС до листопада.

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