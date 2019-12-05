ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Еврокомиссии надеются на результативность нормандской встречи

Новости » Политика     05.12.2019 - 15:52
В Еврокомиссии надеются на результативность нормандской встречи
Фото: Жозеп Боррель (wikipedia.org)

Боррель заявил, что саммит "дает надежду на расширение диалога"

Европейская комиссия рассчитывает, что предстоящая нормандская встреча будет ориентирована на результат. Об этом на 26-м Совете министров ОБСЕ заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Еврокомиссия приветствует позитивные события в Украине в контексте разведения сил на Донбассе.

"Предстоящий саммит "нормандской четверки" дает надежду на расширение диалога, ориентированного на результат", - заявил Боррель.

Напомним, сегодня в лондонском Chatham House помощник президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский на саммите в Париже выдвинет условия прямых переговоров с ОРДЛО. В частности, он потребует заменить представителей оккупированных районов, которые принимают участие в работе подгрупп ТКГ.

Кроме того, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский якобы хочет возобновления отношений Украины с Россией.

"Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду "деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались", - считает он.

Украина построит стену на Донбассе в случае провала саммита 9 декабря, - Ермак
Новости Украины ЕврокомиссиясаммитНормандская четверка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь