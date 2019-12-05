В Еврокомиссии надеются на результативность нормандской встречи

Фото: Жозеп Боррель (wikipedia.org)

Боррель заявил, что саммит "дает надежду на расширение диалога"

Европейская комиссия рассчитывает, что предстоящая нормандская встреча будет ориентирована на результат. Об этом на 26-м Совете министров ОБСЕ заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Еврокомиссия приветствует позитивные события в Украине в контексте разведения сил на Донбассе.

"Предстоящий саммит "нормандской четверки" дает надежду на расширение диалога, ориентированного на результат", - заявил Боррель.

"I think we have to welcome the recent positive developments in Ukraine. The upcoming Normandy Four summit brings hope for a result-oriented increased dialogue" @JosepBorrellF at the 26th OSCE Ministerial Council @OSCE #OSCEMC19 @EUOSCE pic.twitter.com/kzeHnsLbhJ — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) December 5, 2019

Напомним, сегодня в лондонском Chatham House помощник президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский на саммите в Париже выдвинет условия прямых переговоров с ОРДЛО. В частности, он потребует заменить представителей оккупированных районов, которые принимают участие в работе подгрупп ТКГ.

Кроме того, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский якобы хочет возобновления отношений Украины с Россией.

"Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду "деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались", - считает он.