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У Єврокомісії сподіваються на результативність нормандської зустрічі

Новини » Політика     05.12.2019 - 15:52
У Єврокомісії сподіваються на результативність нормандської зустрічі
Фото: Жозеп Боррель (wikipedia.org)

Боррель заявив, що саміт "дає надію на розширення діалогу"

Європейська комісія розраховує, що майбутня нормандська зустріч буде орієнтована на результат. Про це на 26-й Раді міністрів ОБСЄ заявив верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, Єврокомісія вітає позитивні події в Україні в контексті розведення сил на Донбасі.

"Майбутній саміт "нормандської четвірки" дає надію на розширення діалогу, орієнтованого на результат", - заявив Боррель.

Нагадаємо, сьогодні в лондонському Chatham House помічник президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський на саміті в Парижі висуне умови прямих переговорів з ОРДЛО. Зокрема, він вимагає замінити представників окупованих районів, які приймають участь у роботі підгруп ТКГ.

Крім того, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Зеленський нібито хоче відновлення відносин України з Росією.

"Найголовніше, щоб у нього вистачило сили духу, мужності протистояти цілій низці "деструктивних тенденцій, які в Україні сформувалися", - вважає він.

Україна побудує стіну на Донбасі у разі провалу саміту 9 грудня, - Єрмак
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