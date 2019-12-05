У Єврокомісії сподіваються на результативність нормандської зустрічі

Фото: Жозеп Боррель (wikipedia.org)

Боррель заявив, що саміт "дає надію на розширення діалогу"

Європейська комісія розраховує, що майбутня нормандська зустріч буде орієнтована на результат. Про це на 26-й Раді міністрів ОБСЄ заявив верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, Єврокомісія вітає позитивні події в Україні в контексті розведення сил на Донбасі.

"Майбутній саміт "нормандської четвірки" дає надію на розширення діалогу, орієнтованого на результат", - заявив Боррель.

"I think we have to welcome the recent positive developments in Ukraine. The upcoming Normandy Four summit brings hope for a result-oriented increased dialogue" @JosepBorrellF at the 26th OSCE Ministerial Council @OSCE #OSCEMC19 @EUOSCE pic.twitter.com/kzeHnsLbhJ — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) December 5, 2019

Нагадаємо, сьогодні в лондонському Chatham House помічник президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський на саміті в Парижі висуне умови прямих переговорів з ОРДЛО. Зокрема, він вимагає замінити представників окупованих районів, які приймають участь у роботі підгруп ТКГ.

Крім того, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Зеленський нібито хоче відновлення відносин України з Росією.

"Найголовніше, щоб у нього вистачило сили духу, мужності протистояти цілій низці "деструктивних тенденцій, які в Україні сформувалися", - вважає він.