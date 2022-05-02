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У Еврокомиссии нет данных о желании стран или компаний платить за газ РФ рублями

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Брюссель, Понедельник 02 мая 2022 16:35
У Еврокомиссии нет данных о желании стран или компаний платить за газ РФ рублями Фото: Кадри Симсон (twitter.com/kadrisimson)
Автор: Антон Федорцив

Комиссар по энергетике Еврокомиссии Кадри Симсон не получала информации о желании кого-либо из стран-членов Европейского Союза или европейских компаний рассчитываться рублями за российский газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Еврокомиссии.

Высший орган исполнительной власти ЕС не имеет данных о тех, кто хотел бы платить за голубое топливо из России в рублях. Эту позицию озвучила еврокомиссар Симсон.

"У Европейской комиссии нет никаких данных о том, что какие-то страны или частные предприятия хотят поступить так", – рассказала она перед встречей министров энергетики стран-членов ЕС.

Еще 31 марта Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" в рублях. Покупатели из ЕС должны были открыть рублевые счета в банках РФ для оплаты.

К слову, Евросоюз готов ввести новый пакет санкций против РФ до 9 мая.

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