У Еврокомиссии нет данных о желании стран или компаний платить за газ РФ рублями

Комиссар по энергетике Еврокомиссии Кадри Симсон не получала информации о желании кого-либо из стран-членов Европейского Союза или европейских компаний рассчитываться рублями за российский газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Еврокомиссии .

Высший орган исполнительной власти ЕС не имеет данных о тех, кто хотел бы платить за голубое топливо из России в рублях. Эту позицию озвучила еврокомиссар Симсон.

"У Европейской комиссии нет никаких данных о том, что какие-то страны или частные предприятия хотят поступить так", – рассказала она перед встречей министров энергетики стран-членов ЕС.

Еще 31 марта Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" в рублях. Покупатели из ЕС должны были открыть рублевые счета в банках РФ для оплаты.