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У Єврокомісії немає даних про бажання країн чи компаній платити за газ РФ рублями

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Брюссель, Понеділок 02 травня 2022 16:35
У Єврокомісії немає даних про бажання країн чи компаній платити за газ РФ рублями Фото: Кадрі Сімсон (twitter.com/kadrisimson)
Автор: Антон Федорців

Комісарка з енергетики Єврокомісії Кадрі Сімсон не отримувала інформації про бажання когось із країн-членів Європейського Союзу чи європейських компаній розраховуватися рублями за російський газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Єврокомісії.

Вищий орган виконавчої влади ЄС не має даних про тих, хто б бажав платити за блакитне паливо з Росії в рублях. Цю позицію озвучила єврокомісарка Сімсон.

"У Європейської комісії немає жодних даних про те, що якісь країни чи приватні підприємства хочуть вчинити так", – розповіла вона перед зустріччю міністрів енергетики країн-членів ЄС.

Ще 31 березня Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" в рублях. Покупці з ЄС повинні були відкрити рублеві рахунки в банках РФ для розрахунків.

До слова, Євросоюз готовий запровадити новий пакет санкцій проти РФ до 9 травня.

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