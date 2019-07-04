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У Єврокомісії анонсували переговори щодо транзиту газу через Україну

Новини » Економіка    04.07.2019 - 13:48
У Єврокомісії анонсували переговори щодо транзиту газу через Україну
Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

Тристоронні переговори по газу пройдуть у вересні

Тристоронні переговори про транзит російського газу по території України з 2020 року в форматі Європейська комісія - Україна - Росія пройдуть у вересні 2019 року. Про це заявив заступник голови Єврокомісії у справах Енергоспівтовариства Марош Шефчович.

Виступаючи перед депутатами Європейського парламенту в Страсбурзі, віце-президент Єврокомісії заявив, що переговори пройдуть під його головуванням.

"Тристоронні переговори про транзит російського газу по території України під моїм головуванням поновляться вже у вересні", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник глави апарату російського уряду Сергій Приходько заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну, проте "на економічно рентабельних умовах". Крім того, за його словами, це можливо в разі справедливого врегулювання суперечок між "Газпромом" і "Нафтогазом".

У той же час, Національний банк України оцінює як помірний ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Експерти вважають, що РФ доведеться домовлятися з Україною про нову угоду з транспортування природного газу в Європу.

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