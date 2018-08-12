Еврокомиссар требует от Германии поддержать увеличение бюджета ЕС

Гюттер Эттингер считает, что позиция Минфина Германии по бюджету ЕС противоречит договоренностям правящей коалиции ФРГ

Комиссар Евросоюза по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что федеральное правительство Германии должно поддержать увеличение бюджета ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

За словами еврокомиссара, позиция министра финансов ФРГ противоречит договоренностям коалиции, которые были достигнуты при формировании правительства Германии.

"Партнеры по альянсу подтверждали готовность способствовать финансовому укреплению Евросоюза для повышения эффективности его работы", - заявил Гюнтер Эттингер.

Также он подчеркнул, что собирается напомнить эти формулировки Англеле Меркель и Олафу Шольцу на предстоящих бюджетных переговорах в Брюсселе.

Ранее министр финансов Германии Олаф Шольц отметил, что по причине выхода Великобритании из состава ЕС, с 2021 года финансовая нагрузка на ФРГ возрастет на 10 млрд евро в год. В Берлине посчитали, что будет справедливо разделить данную сумму среди всех членов европейского сообщества. Они настаивают, что в период с 2021 по 2027 годы бюджет ЕС должен быть установлен на уровне в 1 процент от валового национального дохода.

Напомним, в Германии предупредили о последствиях глобальной торговой войны. Министр экономики ФРГ считает, что политики "не имеют права подвергать риску рабочие места сталеваров, автомобилестроителей и литейщиков алюминия".