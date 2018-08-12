Єврокомісар вимагає від Німеччини підтримати збільшення бюджету ЄС

Гюттер Еттінгер вважає, що позиція Мінфіну Німеччини по бюджету ЄС суперечить домовленостям правлячої коаліції ФРН

Комісар Євросоюзу з бюджету Гюнтер Еттінгер заявив, що федеральний уряд Німеччини має підтримати збільшення бюджету ЄС. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами єврокомісара, позиція міністра фінансів ФРН суперечить домовленостям коаліції, які були досягнуті при формуванні уряду Німеччини.

"Партнери по альянсу підтверджували готовність сприяти фінансовому зміцненню Євросоюзу для підвищення ефективності його роботи", - заявив Гюнтер Еттінгер.

Також він підкреслив, що збирається нагадати ці формулювання Англелі Меркель і Олафу Шольцу на майбутніх бюджетних переговорах в Брюсселі.

Раніше міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц зазначив, що з причини виходу Великобританії зі складу ЄС, з 2021 року фінансове навантаження на ФРН зросте на 10 млрд євро в рік. У Берліні вважають, що буде справедливо поділити цю суму серед усіх членів європейського співтовариства. Вони наполягають, що в період з 2021 по 2027 роки бюджет ЄС повинен бути встановлений на рівні 1 відсоток від валового національного доходу.

Нагадаємо, в Німеччині попередили про наслідки глобальної торгової війни. Міністр економіки ФРН вважає, що політики не мають права піддавати ризику робочі місця сталеварів, автомобілебудівників і ливарників алюмінію".