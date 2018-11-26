Єврокомісар: Росія має негайно звільнити українських військових

Фото: Йоханнес Хан (flickr.com/nab_ukr)

Йоханнес Хан заявив, що події в Азовському морі - неприйнятні

Росія повина негайно звільнити українські судна та українських військовослужбовців, які були поранені під час атаки в Керченській протоці. Із такою заявою виступив комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його повідомленні у Twitter.

За його словами, Керченська протока має бути негайно відкрита для забезпечення безперешкодного проходу всіх суден.

"Події в Азовському морі неприйнятні. Росія повинна негайно звільнити судна та екіпаж, забезпечити медичну допомогу пораненим українським військовослужбовцям. Керченська протока має бути знову відкрита, щоб забезпечити безперешкодний прохід всіх суден. Важлива термінова деескалація ситуації", - написав єврокомісар.

Нагадаємо, Франція стурбована агресією Росії в Азовському морі та вимагає негайного звільнення українських моряків та захоплених катерів ВМС Збройних сил України.

Раніше, президент Петро Порошенко в понеділок, 26 листопада, вніс до парламенту проект закону про введення воєнного стану в Україні.