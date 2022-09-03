Еврокомиссар о прекращении поставок газа: "Не боимся решений Путина"
Европейский союз ожидает, что Россия будет соблюдать существующие энергетические контракты, но готов принять вызов, если она этого не сделает, заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На вопрос об остановке газопровода "Северный поток-1" Джентилони сказал журналистам: "Мы не боимся решений Путина. Мы просим их соблюдать свои контракты, но если они этого не сделают, мы готовы отреагировать".
Джентилони выступил после того, как Россия отменила установленный на 3 сентября крайний срок для возобновления поставок газа по основному маршруту поставок газа в Германию, что усугубило трудности Европы в обеспечении зимнего топлива.
Джентилони указал на высокие уровни хранения газа в ЕС и планы по сокращению потребления энергии как на знак того, что континент готовится к суровой зиме.
Выступая в кулуарах форума Амброзетти в северной Италии, он сказал, что меры по оказанию помощи потребителям с растущими счетами должны быть целенаправленными и не включать более высокий уровень долга.
Он также сказал, что другие страны могут присоединиться к ценовому потолку на российскую нефть, согласованному министрами финансов Большой семерки (G7) в пятницу.
"Мы обсудили, как построить более широкую коалицию", - сказал он, имея в виду встречу G7.
"Я уверен, что такие страны, как Австралия и Южная Корея, могут быть заинтересованы в присоединении к этой коалиции", - сказал он, отметив, что более низкие цены на нефть принесут пользу странам, даже если они формально не подписали соглашение.
Напомним, "Северный поток" полностью остановили 2 сентября. Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта.
Спикер Еврокомиссии Эрик Мамера заявил, что "Газпром" остановил газопровод "Северный поток" под лживым предлогом.