ua ru
Сб, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єврокомісар про припинення поставок газу: "Не боїмося рішень Путіна"

Новость на русском →
Україна, Субота 03 вересня 2022 14:15
Єврокомісар про припинення поставок газу: "Не боїмося рішень Путіна" Фото: єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський союз очікує, що Росія буде дотримуватися існуючих енергетичних контрактів, але готовий прийняти виклик, якщо вона цього не зробить, заявив єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На питання про зупинку газопроводу " Північний потік-1 "Джентілоні сказав журналістам:" ми не боїмося рішень Путіна. Ми просимо їх дотримуватися своїх контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові відреагувати".

Джентілоні виступив після того, як Росія скасувала встановлений на 3 вересня крайній термін для відновлення поставок газу за основним маршрутом поставок газу до Німеччини, що посилило труднощі Європи в забезпеченні зимового палива.

Джентілоні вказав на високі рівні зберігання газу в ЄС і плани щодо скорочення споживання енергії як на знак того, що континент готується до суворої зими.

Виступаючи в кулуарах форуму Амброзетті в Північній Італії, він сказав, що заходи з надання допомоги споживачам зі зростаючими рахунками повинні бути цілеспрямованими і не включати більш високий рівень боргу.

Він також сказав, що інші країни можуть приєднатися до цінової стелі на російську нафту, узгодженої міністрами фінансів Великої сімки (G7) у п'ятницю.

"Ми обговорили, як побудувати ширшу коаліцію", - сказав він, маючи на увазі зустріч G7.

"Я впевнений, що такі країни, як Австралія і Південна Корея, можуть бути зацікавлені в приєднанні до цієї коаліції", - сказав він, зазначивши, що більш низькі ціни на нафту принесуть користь країнам, навіть якщо вони формально не підписали угоду.

Нагадавши, "Північний потік" повністю зупинили 2 вересня. Причиною цьому "Газпром" назвав витік масла і необхідність ремонту.

Спікер Єврокомісії Ерік Мамера заявив, що "Газпром" зупинив газопровід "Північний потік" під брехливим приводом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Северный поток
NEWS
Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви
Глава МАГАТЕ дав брифінг після візиту в Україну і на ЗАЕС: головні заяви
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"