У Єврокомісії зробили заяву про підтримку України на тлі ситуації в Ізраїлі

Представник ЄК наголосив, що на допомогу ЄС Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ "ніщо і в жодному разі не вплине".

"У цьому не може бути жодного сумніву", - зазначив Мамер.

Також він звернув увагу, що у своїй заяві у суботу, 7 жовтня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн "ще раз підтвердила: ми стоїмо з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти Росії".

Водночас представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано додав, що на завтрашній екстреній зустрічі міністри закордонних справ країн ЄС обговорять ситуацію в Ізраїлі, та "якою має бути відповідь Євросоюзу в цьому контексті".

За його словами, РФ неодмінно намагається використати для своєї кампанії проти України "все, що відбувається у міжнародній сфері".

"Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України", - додав Стано.

Нагадаємо, глави МЗС країн ЄС 10 жовтня проведуть екстрене засідання через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль.