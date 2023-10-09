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В Еврокомиссии сделали заявление о поддержке Украины на фоне ситуации в Израиле

Фото: официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Поддержка Украины со стороны Европейского совета не претерпит изменений на фоне обострения ситуации на Ближнем востоке из-за нападения группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Эрик Мамер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду".

В ходе сегодняшнего выступления на брифинге в Брюсселе представитель ЕК подчеркнул, что на помощь ЕС Украине, которая отражает широкомасштабную военную агрессию РФ "ничто и ни в коем случае не повлияет".

"В этом не может быть никакого сомнения", - отметил Мамер.

Также он обратил внимание, что в своем заявлении в субботу, 7 октября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен "еще раз подтвердила: мы стоим с украинским народом столько, сколько нужно в конфликте против России".

В то же время представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано добавил, что на завтрашней экстренной встрече министры иностранных дел стран ЕС обсудят ситуацию в Израиле, и "каким должен быть ответ Евросоюза в этом контексте".

По его словам, РФ непременно пытается использовать для своей кампании против Украины "все происходящее в международной сфере".

"Но это не значит, что внимание Евросоюза будет перефокусировано от Украины", – добавил Стано.

Напомним, главы МИД стран ЕС 10 октября проведут экстренное заседание из-за нападения группировки ХАМАС на Израиль.

Ранее аналитик Украинского института будущего в колонке для РБК-Украина объяснил, как ситуация в Израиле повлияет на Украину.

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