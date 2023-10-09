Як ситуація в Ізраїлі вплине на Україну: відповідь експерта

Ситуація в Ізраїлі навряд чи відобразиться на Україні, принаймні зараз. Оскільки українська та близькосхідна політики США - це різні треки, і один від одного безпосередньо не залежать.

Про це у колонці для РБК-Україна пояснив аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

Утім, він наголосив - якщо ескалація трансформується у регіональну війну, це може призвести до зростання цін на нафту (що буде плюсом для Росії).

Крім того, такий сценарій може призвести до погіршення соціально-економічної ситуації у Європі, нової хвилі біженців з Близького Сходу та зростання бажання європейців та американців заморозити війну в Україні шляхом перемир’я, щоб не розпорошувати свої ресурси одразу на декілька фронтів.

Однак це залежить від того, як надалі розвиватиметься ситуація. І на це впливають чимало факторів, які нині ще невідомі.

Зокрема йдеться про формат військової операції Ізраїлю у секторі Гази, втягування у війну ліванської "Хезболли" та проіранських сил у Сирії, перспективи антиізраїльського повстання на палестинських територіях Західного берега р. Йордан, залученість Ірану у війну з Ізраїлем та реакція США.

Війна Ізраїлю та палестинського ХАМАСу

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня, палестинське терористичне угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Гази, завдало масованого ракетного удару по Ізраїлю. Разом з тим бойовики прорвалися на ізраїльську територію.

Терористам вдалося захопити низку населених пунктів, але вже сьогодні речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що його війську вдалося повернули під контроль всі райони. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

Також, за його словами, за останні 48 годин було мобілізовано 300 000 резервістів армії Ізраїлю. Повідомляється, що в найближчі години розпочнеться наступальна операція з ізраїльського боку. ЦАХАЛ оголосив про початок масштабної атаки на центри ХАМАС у секторі Гази.

Тим часом палестинці б'ють ракетами по Тель-Авіву та Єрусалиму.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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