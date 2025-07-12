В Єврокомісії відреагували на нові тарифи Трампа: пригрозили "контрзаходами"

Нагадаємо, що Трамп 12 липня оголосив, що вводить мита у 30% на всі товари, які постачають до США Європейський Союз та Мексика. Він заявив, що нібито існує "торгівельний дефіцит", який він хоче подолати за допомогою цих тарифів.

До цього інформагентство Bloomberg попереджало, що торгівельна угода між США та ЄС перебуває на межі зриву. Не вдалося домовитися щодо тарифів на аграрну продукцію та автомобілі.

Раніше цього тижня Трамп оголосив про введення нових тарифів для низки країн, включно з Японією, Південною Кореєю, Канадою і Бразилією. Крім того, він оголосив про 50% тариф на мідь. При цьому тарифи Трампа торкнулися навіть сусідньої з Україною Молдови. Сама ж Україна, до речі, відбулася "стандартним" 10%-вим митом.

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