Велика угода між ЄС і США на межі зриву: усе через автотарифи, аграріїв і примху Трампа

Торговельна угода між США та ЄС стикається з опором через тарифи на аграрну продукцію та автомобілі, а ключове рішення залишилось за Трампом. Переговори тривають, але їх результат лишається непередбачуваним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg .

На сьогоднішній день як США, так і Євросоюз намагаються знайти компроміс для заключення великої тарифної угоди, однак ключові питання залишаються невирішеними.

Наприклад, ЄС наполягає на обмеженні тарифів на сільгоспекспорт до 10%, тоді як США наполягають на гнучкості в тарифній політиці і це стримує прогрес. Обидві сторони ніяк не можуть домовитися про умови, які дозволять досягти компромісу найближчими днями.

Крім того, політична невизначеність навколо позиції колишнього президента Дональда Трампа створює додаткові ризики для укладення угоди.

Автомобілі та сільське господарство - камені спотикання

За інформацією джерел, близьких до переговорів, ЄС наполягає на запровадженні тарифу не вище 10% на експорт сільськогосподарської продукції до США.

Водночас виробники автомобілів у США пропонували механізм компенсацій, який би надавав їм пільги в обмін на інвестиції в американське виробництво. Проте Європа побоюється, що це може стимулювати перенесення виробництва через Атлантику, що підриває економічні інтереси блоку.

Переговорники обох сторін наразі фокусуються саме на розв’язанні суперечок щодо автомобільних тарифів, які залишаються головною перешкодою для укладення угоди.

Роль у переговорах Дональда Трампа

Важливим фактором, який може вплинути на результат переговорів, залишається позиція президента США Дональда Трампа.

Джерела повідомляють, що він може зірвати домовленості, оскільки ще не висловив офіційної позиції щодо поточного стану переговорів і нових тарифів. Будь-які остаточні рішення залежатимуть від його ставлення, особливо враховуючи його попередні односторонні дії щодо тарифів на сталь і алюміній.

Варто зазначити, що Єврокомісія утримується від коментарів, поки переговори ще тривають, що свідчить про делікатність і непередбачуваність процесу.