В Еврокомиссии отреагировали на новые тарифы Трампа: пригрозили "контрмерами"

Напомним, что Трамп 12 июля объявил, что вводит пошлины в 30% на все товары, которые поставляют в США Европейский Союз и Мексика. Он заявил, что якобы существует "торговый дефицит", который он хочет преодолеть с помощью этих тарифов.

До этого информагентство Bloomberg предупреждало, что торговое соглашение между США и ЕС находится на грани срыва. Не удалось договориться по тарифам на аграрную продукцию и автомобили.

Ранее на этой неделе Трамп объявил о введении новых тарифов для ряда стран, включая Японию, Южную Корею, Канаду и Бразилию. Кроме того, он объявил о 50% тарифе на медь. При этом тарифы Трампа коснулись даже соседней с Украиной Молдовы. Сама же Украина, кстати, отделалась "стандартной" 10%-ной пошлиной.

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