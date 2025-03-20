В Єврокомісії розповіли про очікування від саміту в Брюсселі

В Брюсселі 20 березня відбудеться саміт Європейської ради. В ході нього ключовими стануть питання оборони та підтримки України.

Про це заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Власне, цього тижня, буквально вчора, Європейська комісія представила нашу ініціативу Rearm Europe ("Переозброєння Європи"), яка дозволить мобілізувати до 800 млрд євро протягом наступних чотирьох років для зміцнення наших оборонних можливостей та збільшення витрат на оборону", - розповів він.

Тому, за словами Домбровскіса, безумовно, очікується обговорення цього пакета Rearm Europe, а також "є сподівання на ухвалення рішень і готовності рухатися вперед з його реалізацією".

"Я хотів би наголосити, що одним із ключових елементів цієї ініціативи є так званий програма безпеки на 50 млрд євро, у рамках якої, наприклад, військова промисловість України зможе брати участь на рівних умовах з оборонною промисловістю країн ЄС", - зазначив єврокомісар.

Тобто, як констатував представник ЄК, йде інтеграція України в загальні зусилля зі зміцнення оборонного потенціалу ЄС.

"Саме питання оборони, а також подальша підтримка України з боку ЄС, будуть ключовими темами порядку денного саміту", - резюмував Домбровскіс.