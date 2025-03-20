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В Еврокомиссии рассказали об ожиданиях от саммита в Брюсселе

Европа, Четверг 20 марта 2025 13:28
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В Еврокомиссии рассказали об ожиданиях от саммита в Брюсселе Фото: в Еврокомиссии рассказали об ожиданиях от саммита в Брюсселе 20 марта (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

В Брюсселе 20 марта состоится саммит Европейского совета. В ходе него ключевыми станут вопросы обороны и поддержки Украины.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Собственно, на этой неделе, буквально вчера, Европейская комиссия представила нашу инициативу Rearm Europe ("Перевооружение Европы"), которая позволит мобилизовать до 800 млрд евро в течение следующих четырех лет для укрепления наших оборонных возможностей и увеличения расходов на оборону", - рассказал он.

Поэтому, по словам Домбровскиса, безусловно, ожидается обсуждение этого пакета Rearm Europe, а также "есть надежда на принятие решений и готовность двигаться вперед с его реализацией".

"Я хотел бы подчеркнуть, что одним из ключевых элементов этой инициативы является так называемая программа безопасности на 50 млрд евро, в рамках которой, например, военная промышленность Украины сможет участвовать на равных условиях с оборонной промышленностью стран ЕС", - отметил вице-президент Еврокомиссии.

То есть, как констатировал представитель ЕК, идет интеграция Украины в общие усилия по укреплению оборонного потенциала ЕС.

"Именно вопросы обороны, а также дальнейшая поддержка Украины со стороны ЕС, будут ключевыми темами повестки дня саммита", - резюмировал Домбровскис.

Саммит в Брюсселе

Лидеры ЕС соберутся на саммит в Брюсселе 20 марта. На нем выступит президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, как пишет Reuters, идеры Евросоюза 20 марта обязуются сделать больше для того, чтобы сделать блок более конкурентоспособным за счет усиления военной мощи. Это необходимо из-за американских пошлин, а также сомнений по будущей поддержке Вашингтона в сфере обороны.

Добавим, что это уже второй саммит ЕС за последнее время. Напомним, саммит ЕС в Брюсселе проходил и 6 марта. Тогда лидеры 26 из 27 государств Евросоюза согласовали декларацию в поддержку Украины.

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