В Еврокомиссии рассказали об ожиданиях от саммита в Брюсселе

В Брюсселе 20 марта состоится саммит Европейского совета. В ходе него ключевыми станут вопросы обороны и поддержки Украины.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Собственно, на этой неделе, буквально вчера, Европейская комиссия представила нашу инициативу Rearm Europe ("Перевооружение Европы"), которая позволит мобилизовать до 800 млрд евро в течение следующих четырех лет для укрепления наших оборонных возможностей и увеличения расходов на оборону", - рассказал он.

Поэтому, по словам Домбровскиса, безусловно, ожидается обсуждение этого пакета Rearm Europe, а также "есть надежда на принятие решений и готовность двигаться вперед с его реализацией".

"Я хотел бы подчеркнуть, что одним из ключевых элементов этой инициативы является так называемая программа безопасности на 50 млрд евро, в рамках которой, например, военная промышленность Украины сможет участвовать на равных условиях с оборонной промышленностью стран ЕС", - отметил вице-президент Еврокомиссии.

То есть, как констатировал представитель ЕК, идет интеграция Украины в общие усилия по укреплению оборонного потенциала ЕС.

"Именно вопросы обороны, а также дальнейшая поддержка Украины со стороны ЕС, будут ключевыми темами повестки дня саммита", - резюмировал Домбровскис.