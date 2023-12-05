У Єврокомісії розкритикували польську блокаду кордону з Україною

"Цей пінг-понг між Україною та Єврокомісією – несправедливий. А тим часом на кордоні страждають люди, а наші зовнішні кордони Євросоюзу стають заручниками. Тож ідея повернення дозволів є неприйнятною, адже саме з цією метою ми відмовилися від дозволів. Дозволяти операції під різними номерами та різною кількістю дозволів у ЄС було нежиттєздатним", – зазначила єврокомісарка за підсумками Ради ЄС на рівні міністрів інфраструктури і транспорту.

Велян відмітила готовність Брюсселя твердо захищати Угоду про лібералізацію вантажних перевезень і продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України та Молдови.

"Ця угода погоджена Єврорадою, має чіткі рамки, обмежену лібералізацію, і якщо щось відбувається поза межами цієї угоди, то першочергова відповідальність за її вирішення лежить на національному органі влади", - зазначила єврокомісарка.

Адіна Велян також повідомила, що Єврокомісія запропонувала список із 13 заходів, що можуть бути швидко реалізовані та вирішать занепокоєння протестувальників.

Блокада перевізниками кордону України та Польщі

14 червня 2022 року Україна погодила з делегацією Єврокомісії спеціальну угоду про лібералізацію автомобільних перевезень, також відому як "транспортний безвіз". Згідно з нею, українські перевізники не повинні отримувати дозволи на двосторонні й транзитні перевезення до країн ЄС.

На початку листопада польські автоперевізники почали блокувати рух українських вантажівок у чотирьох пунктах пропуску на кордоні України з Польщею. Вони вимагають повернути видачу дозволів на комерційні перевезення для українських перевізників.

Акція призвела до простою тисяч українських вантажівок біля пунктів пропуску на кордоні. На початку грудня до блокади приєдналися автоперевізники Словаччини.

Блокада вже суттєво зменшила обсяги імпорту продуктів з Європи.

На думку експертів, до блокади кордону з Україною, ймовірно, причетні російські спецслужби.

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