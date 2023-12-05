В Еврокомиссии раскритиковали польскую блокаду границы с Украиной

"Этот пинг-понг между Украиной и Еврокомиссией - несправедливый. А тем временем на границе страдают люди, а наши внешние границы Евросоюза становятся заложниками. Поэтому идея возвращения разрешений неприемлема, ведь именно с этой целью мы отказались от разрешений. Разрешать операции под разными номерами и разным количеством разрешений в ЕС было нежизнеспособным", - отметила еврокомиссар по итогам Совета ЕС на уровне министров инфраструктуры и транспорта.

Велян отметила готовность Брюсселя твердо защищать Соглашение о либерализации грузовых перевозок и продолжать объяснять его преимущества как для европейского рынка, так и для Украины и Молдовы.

"Это соглашение согласовано Евросоветом, имеет четкие рамки, ограниченную либерализацию, и если что-то происходит за пределами этого соглашения, то первоочередная ответственность за ее решение лежит на национальном органе власти", - отметила еврокомиссар.

Адина Велян также сообщила, что Еврокомиссия предложила список из 13 мероприятий, которые могут быть быстро реализованы и решат обеспокоенность протестующих.

Блокада перевозчиками границы Украины и Польши

14 июня 2022 года Украина согласовала с делегацией Еврокомиссии специальное соглашение о либерализации автомобильных перевозок, также известное как "транспортный безвиз". Согласно ему, украинские перевозчики не должны получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.

В начале ноября польские автоперевозчики начали блокировать движение украинских грузовиков в четырех пунктах пропуска на границе Украины с Польшей. Они требуют вернуть выдачу разрешений на коммерческие перевозки для украинских перевозчиков.

Акция привела к простою тысяч украинских грузовиков возле пунктов пропуска на границе. В начале декабря к блокаде присоединились автоперевозчики Словакии.

Блокада уже существенно уменьшила объемы импорта продуктов из Европы.

По мнению экспертов, к блокаде границы с Украиной, вероятно, причастны российские спецслужбы.

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