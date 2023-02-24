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У Єврокомісії в річницю війни пообіцяли Україні "майбутнє єдності"

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Брюссель, П'ятниця 24 лютого 2023 09:21
У Єврокомісії в річницю війни пообіцяли Україні "майбутнє єдності" Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У річницю російського повномасштабного вторгнення у Єврокомісії висловили впевненість, що ЄС і Україну чекає майбутнє єдності. І партнери будуть допомагати українцям у їх боротьбі стільки, скільки потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яке опубліковано в Twitter.

"Рік жорстокої російської агресії. Рік героїчного українського опору. Рік європейської солідарності. Попереду нас чекає майбутнє єдності. Ви боретеся за свободу, за демократію та за своє місце в Європейському Союзі. Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - заявила Урсула.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вже звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.

Додамо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у річницю війни також зробив заяву. Він подякував також всім українцям, хто бореться і підтримує країну.

Про події у річницю російського вторгнення - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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