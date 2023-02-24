У Єврокомісії в річницю війни пообіцяли Україні "майбутнє єдності"

У річницю російського повномасштабного вторгнення у Єврокомісії висловили впевненість, що ЄС і Україну чекає майбутнє єдності. І партнери будуть допомагати українцям у їх боротьбі стільки, скільки потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яке опубліковано в Twitter.

"Рік жорстокої російської агресії. Рік героїчного українського опору. Рік європейської солідарності. Попереду нас чекає майбутнє єдності. Ви боретеся за свободу, за демократію та за своє місце в Європейському Союзі. Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - заявила Урсула.

One year of brutal Russian aggression.

One year of heroic Ukrainian resistance.

One year of European solidarity.

Ahead of us is a future of unity.



⁰You are fighting for freedom, for democracy, and for your place in the European Union.



We are with you, for as long as it takes. pic.twitter.com/nw01k1MFQE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вже звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.

Додамо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у річницю війни також зробив заяву. Він подякував також всім українцям, хто бореться і підтримує країну.

Про події у річницю російського вторгнення - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.