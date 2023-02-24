В Еврокомиссии в годовщину войны пообещали Украине "будущее единства"
В годовщину российского полномасштабного вторжения в Еврокомиссии выразили уверенность, что ЕС и Украину ждет будущее единства. И партнеры будут помогать украинцам в их борьбе столько, сколько нужно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, которое опубликовано в Twitter.
"Год жестокой российской агрессии. Год героического украинского сопротивления. Год европейской солидарности. Впереди нас ждет будущее единства. Вы боретесь за свободу, за демократию и за свое место в Европейском Союзе. Мы будем с вами столько, сколько потребуется", - заявила Урсула.
One year of brutal Russian aggression.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023
One year of heroic Russian resistance.
One year of European solidarity.
Ahead of us is future of unity.
⁰Вы боретесь за freedom, для democracy, и для вашего места в Европейской Union.
Мы с вами, для того, чтобы долго жить. pic.twitter.com/nw01k1MFQE
Напомним, что президент Владимир Зеленский уже обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения войск России в Украину.
Добавим, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в годовщину войны также сделал заявление. Он поблагодарил также всех украинцев, кто борется и поддерживает страну.
О событиях в годовщину российского вторжения - читайте в материале РБК-Украина.
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