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В Еврокомиссии в годовщину войны пообещали Украине "будущее единства"

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Брюссель, Пятница 24 февраля 2023 09:21
В Еврокомиссии в годовщину войны пообещали Украине "будущее единства" Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В годовщину российского полномасштабного вторжения в Еврокомиссии выразили уверенность, что ЕС и Украину ждет будущее единства. И партнеры будут помогать украинцам в их борьбе столько, сколько нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, которое опубликовано в Twitter.

"Год жестокой российской агрессии. Год героического украинского сопротивления. Год европейской солидарности. Впереди нас ждет будущее единства. Вы боретесь за свободу, за демократию и за свое место в Европейском Союзе. Мы будем с вами столько, сколько потребуется", - заявила Урсула.

Напомним, что президент Владимир Зеленский уже обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения войск России в Украину.

Добавим, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в годовщину войны также сделал заявление. Он поблагодарил также всех украинцев, кто борется и поддерживает страну.

О событиях в годовщину российского вторжения - читайте в материале РБК-Украина.

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