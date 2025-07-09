В Єврокомісії прокоментували "розділення" України та Молдови на шляху до ЄС

Нагадаємо, що 26 червня, напередодні саміту ЄС, президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що Молдова розпочне переговори про вступ до Євросоюзу вже 4 липня. Він уточнив, що офіційний старт перемовин заплановано під час саміту "ЄС - Молдова" у Кишиневі.

Водночас, Угорщина заблокувала початок аналогічних переговорів з Україною. Як зазначають джерела РБК-Україна, Будапешт може розглянути можливість зняття вето лише після виборів, запланованих на наступний рік.

Докладніше про те, чому Угорщина блокує початок переговорів про вступ України в ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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