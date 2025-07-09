В Еврокомиссии прокомментировали "разделение" Украины и Молдовы на пути в ЕС

Напомним, что 26 июня, накануне саммита ЕС, президент Румынии Никушор Дан сообщил, что Молдова начнет переговоры о вступлении в Евросоюз уже 4 июля. Он уточнил, что официальный старт переговоров запланирован во время саммита "ЕС - Молдова" в Кишиневе.

В то же время, Венгрия заблокировала начало аналогичных переговоров с Украиной. Как отмечают источники РБК-Украина, Будапешт может рассмотреть возможность снятия вето только после выборов, запланированных на следующий год.

Подробнее о том, почему Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

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