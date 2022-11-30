В Єврокомісії пояснили заяву щодо втрат України: мала б стосуватися і поранених

Зазначимо, що у своєму зверненні фон дер Ляйєн повідомила, що нібито в Україні "загинуло понад 20 000 мирних жителів і понад 100 000 українських військових".

Проте згодом її заяву відредагували та опублікували без згадки про втрати України.

"Дякуємо тим, хто вказав на неточність щодо цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала б стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і мала б показати жорстокість Росії", - написала Спінант.

Зазначимо, що інформацію про втрати України у війни може коментували лише президент, головнокомандувач ЗСУ чи міністр оборони.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що втрати України у війні в 10 разів менші за російські.

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