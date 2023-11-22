У Єврокомісії пояснили, що заважає постачанню мільйона снарядів Україні

За його оцінкою, яку він зробив після відвідування військово-промислових компаній в 15 країнах ЄС, до кінця 2024 року загальна кількість боєприпасів становитиме навіть 1,3-1,4 мільйона снарядів.

Водночас, за його словами, "проблема полягає в ситуації з контрактами загалом", оскільки близько 40% продукції залишає Європу і йде в треті країни. А для того, щоб усі вироблені боєприпаси були передані Україні, країни Євросоюзу мають віддати пріоритет виробництву саме для неї. За словами єврокомісара, такою спочатку була його пропозиція, проте її не підтримала Рада ЄС.

"Ми крок за кроком будуємо європейський ринок оборони. Підписання контрактів дасть змогу прискорити наші поставки в Україну", - зазначив Бретон, додавши, що окрім всього для постачання снарядів Києву на першому місці має бути політична воля.

Снаряди для України

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн. Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.