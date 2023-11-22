В Еврокомиссии объяснили, что мешает поставке миллиона снарядов Украине

По его оценке, которую он сделал после посещения военно-промышленных компаний в 15 странах ЕС, до конца 2024 года общее количество боеприпасов составит даже 1,3-1,4 миллиона снарядов.

В то же время, по его словам, "проблема заключается в ситуации с контрактами в целом", поскольку около 40% продукции покидает Европу и уходит в третьи страны. А для того чтобы все произведенные боеприпасы были переданы Украине, страны Евросоюза должны отдать приоритет производству именно для нее. По словам еврокомиссара, таким изначально было его предложение, однако его не поддержал Совет ЕС.

"Мы шаг за шагом строим европейский рынок обороны. Подписание контрактов позволит ускорить наши поставки в Украину", - отметил Бретон, добавив, что кроме всего для поставок снарядов Киеву на первом месте должна быть политическая воля.

Снаряды для Украины

В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах. Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должны выполнить до марта 2024 года.