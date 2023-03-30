Фото: в Єврокомісії підтримають польське обмеження на імпорт зерна з України (Getty Images)

Європейська комісія може підтримати пропозицію Польщі щодо обмеження торгівлі з Україною на тлі обурення фермерів через вплив українського імпорту на ціни на зерно.

Про це заявив європейський комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Якщо польський уряд попросить обмежити торгівлю з Україною, очевидно, я підтримаю цю пропозицію", - заявив європейський комісар під час розмови з журналістами у Брюсселі. Зазначається, що кілька європейських країн занепокоєні тим, що ринок може бути наповнений дешевшим зерном з України.