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В Єврокомісії підтримають польське обмеження на імпорт зерна з України

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Четвер 30 березня 2023 17:26
В Єврокомісії підтримають польське обмеження на імпорт зерна з України Фото: в Єврокомісії підтримають польське обмеження на імпорт зерна з України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейська комісія може підтримати пропозицію Польщі щодо обмеження торгівлі з Україною на тлі обурення фермерів через вплив українського імпорту на ціни на зерно.

Про це заявив європейський комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Якщо польський уряд попросить обмежити торгівлю з Україною, очевидно, я підтримаю цю пропозицію", - заявив європейський комісар під час розмови з журналістами у Брюсселі.

Зазначається, що кілька європейських країн занепокоєні тим, що ринок може бути наповнений дешевшим зерном з України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, Польща запровадить правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, аби уникнути дестабілізації на ринку.

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