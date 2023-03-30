В Єврокомісії підтримають польське обмеження на імпорт зерна з України
Європейська комісія може підтримати пропозицію Польщі щодо обмеження торгівлі з Україною на тлі обурення фермерів через вплив українського імпорту на ціни на зерно.
Про це заявив європейський комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Якщо польський уряд попросить обмежити торгівлю з Україною, очевидно, я підтримаю цю пропозицію", - заявив європейський комісар під час розмови з журналістами у Брюсселі.
Зазначається, що кілька європейських країн занепокоєні тим, що ринок може бути наповнений дешевшим зерном з України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, Польща запровадить правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, аби уникнути дестабілізації на ринку.
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