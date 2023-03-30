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В Еврокомиссии поддержат польское ограничение на импорт зерна с Украины

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Четверг 30 марта 2023 17:26
В Еврокомиссии поддержат польское ограничение на импорт зерна с Украины Фото: в Еврокомиссии поддержат польское ограничение на импорт зерна с Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейская комиссия может поддержать предложение Польши об ограничении торговли с Украиной на фоне возмущения фермеров из-за влияния украинского импорта на цены на зерно.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Если польское правительство попросит ограничить торговлю с Украиной, очевидно, я поддержу это предложение", - заявил европейский комиссар во время разговора с журналистами в Брюсселе.

Отмечается, что несколько европейских стран обеспокоены тем, что рынок может быть наполнен более дешевым зерном с Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Польша введет правила, которые будут ограничивать наплыв украинского зерна в страну во избежание дестабилизации на рынке.

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