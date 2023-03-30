В Еврокомиссии поддержат польское ограничение на импорт зерна с Украины
Европейская комиссия может поддержать предложение Польши об ограничении торговли с Украиной на фоне возмущения фермеров из-за влияния украинского импорта на цены на зерно.
Об этом заявил европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Если польское правительство попросит ограничить торговлю с Украиной, очевидно, я поддержу это предложение", - заявил европейский комиссар во время разговора с журналистами в Брюсселе.
Отмечается, что несколько европейских стран обеспокоены тем, что рынок может быть наполнен более дешевым зерном с Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Польша введет правила, которые будут ограничивать наплыв украинского зерна в страну во избежание дестабилизации на рынке.
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