Фото: в Еврокомиссии поддержат польское ограничение на импорт зерна с Украины (Getty Images)

Европейская комиссия может поддержать предложение Польши об ограничении торговли с Украиной на фоне возмущения фермеров из-за влияния украинского импорта на цены на зерно.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Если польское правительство попросит ограничить торговлю с Украиной, очевидно, я поддержу это предложение", - заявил европейский комиссар во время разговора с журналистами в Брюсселе. Отмечается, что несколько европейских стран обеспокоены тем, что рынок может быть наполнен более дешевым зерном с Украины.