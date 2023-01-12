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В Єврокомісії назвали крок до прискорення конфіскацій російських активів

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Брюссель, Четвер 12 січня 2023 14:48
В Єврокомісії назвали крок до прискорення конфіскацій російських активів Фото: криміналізація обходу санкцій проти РФ допоможе прискорити конфіскацію її активів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Запровадження кримінальної відповідальності за обхід санкцій введення проти РФ допоможе прискорити процес конфіскації російських активів. Які надалі будуть направлені на відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Єврокомісії з питань юстиції Крістіана Віганда під час брифінгу.

"Єврокомісія ще 2 грудня опублікувала пропозицію про введення в ЄС кримінальної відповідальності за обхід санкцій проти Росії. Ми неодноразово наголошували, що криміналізація таких дій, як ухилення від санкцій, допоможе конфіскувати активи, які люди намагаються сховати. Це також частина наших зусиль для збору коштів на відновлення України", - заявив Віганд.

Зазначимо, що ще на початку грудня ЄК висунула пропозицію зробити обхід санкцій кримінальним злочином на всій території Європейського союзу.

Нагадаємо, як раніше заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, країни Євросоюзу поки що не можуть конфіскувати активи росіян та направити їх на відновлення України через відсутність відповідних юридичних норм.

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