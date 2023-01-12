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В Еврокомиссии назвали шаг к ускорению конфискаций российских активов

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Брюссель, Четверг 12 января 2023 14:48
В Еврокомиссии назвали шаг к ускорению конфискаций российских активов Фото: криминализация обхода санкций против РФ поможет ускорить конфискацию ее активов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Введение уголовной ответственности за обход санкций против РФ поможет ускорить процесс конфискации российских активов. Которые в дальнейшем будут направлены на восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Еврокомиссии по юстиции Кристиана Виганда во время брифинга.

"Еврокомиссия еще 2 декабря опубликовала предложение о введении в ЕС уголовной ответственности за обход санкций против России. Мы неоднократно отмечали, что криминализация таких действий, как уклонение от санкций, поможет конфисковать активы, которые люди пытаются скрыть. Это также часть наших усилий для сбора средств на восстановление Украины", - заявил Виганд.

Отметим, что еще в начале декабря ЕК выдвинула предложение сделать обход санкций уголовным преступлением на всей территории Европейского союза.

Напомним, как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Евросоюза пока не могут конфисковать активы россиян и направить их на восстановление Украины из-за отсутствия соответствующих юридических норм.

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