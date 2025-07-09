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У Єврокомісії назвали країни ЄС, що найбільш підтримують вступ України

Фото: більшість європейців підтримують вступ України (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Вступ України до Європейського Союзу найбільше підтримують раїни Півночі Європи та країни Балтії. У самій Україні зберігається величезна надія на членство.

Про це європейська комісарка з питань розширення Марта Кос сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми щойно провели опитування, як держави-члени підтримують вступ України до ЄС, і Україна - найпопулярніша країна-кандидат у 14 державах-членах, тобто більше половини", - сказала вона.

За її словами, 91% громадян Швеції підтримують вступ України до ЄС, 81% у Данії, 81% у Фінляндії, 72% у Литві.

"Ми також раді, що маємо інформацію з України, що 70% ваших громадян проголосували б за членство в ЄС, а рівень довіри ще вищий – 82%", - додала Кос.

На її думку, справа не лише в цифрах, але ці цифри справді показують, що в Україні є величезна надія на членство в ЄС.

 

 

Підтримка вступу до ЄС

Нагадаємо, за даними Євробарометру за весну 2025 року, 60% жителів країн Європи схвалюють надання ЄС статусу кандидата Україні, а проти - 34% респондентів.

Як заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос, мета вступу України в ЄС до 2023 року залишається чинною.

за даними опитування КМІС, абсолютна більшість українців хотіли б бачити країну і в ЄС і в НАТО. Вступ до оборонного альянсу є більш пріоритетним.

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