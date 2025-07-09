У Єврокомісії назвали країни ЄС, що найбільш підтримують вступ України

"Ми щойно провели опитування, як держави-члени підтримують вступ України до ЄС, і Україна - найпопулярніша країна-кандидат у 14 державах-членах, тобто більше половини", - сказала вона.

За її словами, 91% громадян Швеції підтримують вступ України до ЄС, 81% у Данії, 81% у Фінляндії, 72% у Литві.

"Ми також раді, що маємо інформацію з України, що 70% ваших громадян проголосували б за членство в ЄС, а рівень довіри ще вищий – 82%", - додала Кос.

На її думку, справа не лише в цифрах, але ці цифри справді показують, що в Україні є величезна надія на членство в ЄС.