В Єврокомісії готують обов'язкову для ЄС відмову від російського ядерного палива

Фото: офіційний представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Європейська комісія працює над тим, щоб повністю заборонити імпорт ядерного палива з Росії до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Єврокомісії Анни-Кайси Ітконен.

Ітконен підтвердила, що стосовно питань ядерної енергетики та ядерного палива - це складне питання, але Єврокомісія готує рішення для членів ЄС.

"Що стосується ядерної енергетики та ядерних продуктів, то ми говорили, що це складніше питання для опрацювання, але воно перебуває на стадії підготовки. Я не можу назвати терміни, але, сподіваюся, ми зможемо уявити це у належний час", - запевнила вона.

Ітконен додала, що в планах Єврокомісії - довести до кінця реалізацію політики RePowerEU. Мета цієї політики - повністю вивести з ринку Євросоюзу абсолютно усю російську енергетику, в тому числі ядерну.

Нагадаємо, що в рамках цієї ініціативи 3 грудня 2025 року представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої домовленості про повну відмову від імпорту російського природного газу до 2027 року. А через два тижні, 17 грудня, Європарламент схвалив плани ЄС щодо поетапної відмови від імпорту газу з РФ.

26 січня 2026 року Рада Європейського Союзу остаточно затвердила повну заборону на постачання російського зрідженого природного газу. СПГ припинять постачати до ЄС з 1 січня 2027 року, а трубопроводний газ - з 30 вересня 2025 року.

