В Єврокомісії готують обов'язкову для ЄС відмову від російського ядерного палива

Ітконен підтвердила, що стосовно питань ядерної енергетики та ядерного палива - це складне питання, але Єврокомісія готує рішення для членів ЄС.

"Що стосується ядерної енергетики та ядерних продуктів, то ми говорили, що це складніше питання для опрацювання, але воно перебуває на стадії підготовки. Я не можу назвати терміни, але, сподіваюся, ми зможемо уявити це у належний час", - запевнила вона.

Ітконен додала, що в планах Єврокомісії - довести до кінця реалізацію політики RePowerEU. Мета цієї політики - повністю вивести з ринку Євросоюзу абсолютно усю російську енергетику, в тому числі ядерну.