В Еврокомиссии готовят обязательный для ЕС отказ от российского ядерного топлива

Итконен подтвердила, что по вопросам ядерной энергетики и ядерного топлива - это сложный вопрос, но Еврокомиссия готовит решение для членов ЕС.

"Что касается ядерной энергетики и ядерных продуктов, то мы говорили, что это более сложный вопрос для проработки, но он находится на стадии подготовки. Я не могу назвать сроки, но, надеюсь, мы сможем представить это в надлежащее время", - заверила она.

Итконен добавила, что в планах Еврокомиссии - довести до конца реализацию политики RePowerEU. Цель этой политики - полностью вывести с рынка Евросоюза абсолютно всю российскую энергетику, в том числе ядерную.