Єврокомісія завтра представить Акт на підтримку виробництва боєприпасів для України

У середу, 3 травня, Європейська комісія представить Акт на підтримку виробництва боєприпасів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Ми маємо терміново наростити виробництво, замовлення та постачання боєприпасів. Саме тому Європейська комісія завтра представить Акт з підтримки виробництва боєприпасів", - написала фон дер Ляєн за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павлом.

Нагадаємо, Нагадаємо, 20 березня країни-члени ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів протягом року. Рада ЄС вже затвердила виділення грошей на це.

До того ж Європейський союз розглядає можливість надання додаткового часу країнам-членам ЄС для збалансування своїх бюджетів, якщо вони інвестують у нарощування виробництва боєприпасів, що є пріоритетом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також раніше ми писали, що Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхів збільшення постачання боєприпасів в Україну.

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