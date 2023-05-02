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Еврокомиссия завтра представит Акт в поддержку производства боеприпасов для Украины

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 3 мая, Европейская комиссия представит Акт в поддержку производства боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен.

"Мы должны срочно нарастить производство, заказ и поставку боеприпасов. Именно поэтому Европейская комиссия завтра представит Акт по поддержке производства боеприпасов", - написала фон дер Ляен по результатам встречи с президентом Чехии Петром Павлом.

Напомним, 20 марта страны-члены ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в течение года. Совет ЕС уже утвердил выделение денег на это.

К тому же Европейский союз рассматривает возможность предоставления дополнительного времени странам-членам ЕС для сбалансирования своих бюджетов, если они инвестируют в наращивание производства боеприпасов, что является приоритетом после полномасштабного вторжения России в Украину.

Также ранее мы писали, что Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину.

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