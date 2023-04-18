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Єврокомісія завтра обговорить "коридори солідарності" з країнами ЄС й Україною

Фото: Єврокомісія завтра обговорить "коридори солідарності" з країнами ЄС й Україною (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колегія Єврокомісії провела обговорення роботи "коридорів солідарності" на кордонах нашої країни. Завтра відбудеться зустріч з представниками п'яти країн ЄС й самої України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова виконавчого віцепрезидента Європейської Комісії Маргрет Вестайгер.

"Сьогодні наші колеги провели обговорення навколо "коридорів солідарності". Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс скличе завтра зустріч за участю Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії й Болгарії, а також України, щоб обговорити поточні проблеми", - заявила представниця Єврокомісії.

Відзначимо, що Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія і Болгарія закликали Єврокомісію вжити заходи для обмеження імпорту з України, оскільки великий потік збіжжя та продуктів харчування призвів до падіння цін на відповідну продукцію й завдав шкоди фермерським господарствам.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту продовольства через території країни.

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