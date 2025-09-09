Єврокомісія затвердила попередні суми кредитів в рамках механізму SAFE

"Сьогодні Колегія єврокомісарів погодила попередній розподіл оборонних позик SAFE у розмірі 150 млрд євро для 19 держав-членів. Це європейський успіх, який допоможе державам-членам ЄС зміцнити оборонну готовність ЄС та стимулювати спільні закупівлі наче "Великий вибух". Ми вступаємо у фазу реалізації!" - написав Кубілюс.

На сайті Єврокомісії опублікована інформація щодо попереднього розподілу коштів SAFE для кожної країни-члена, яка подала заявку:

Бельгія - 8 340 027 698 євро;

Болгарія - 3 261 700 000 євро;

Хорватія - 1 700 000 000 євро;

Кіпр - 1 181 503 924 євро;

Чехія - 2 060 000 000 євро;

Данія - 46 796 822 євро;

Естонія - 2 660 932 171 євро;

Фінляндія - 1 000 000 000 євро;

Франція - 16 216 720 524 євро;

Греція - 787 669 283 євро;

Угорщина - 16 216 720 524 євро;

Італія - 14 900 000 000 євро;

Латвія - 5 680 431 322 євро;

Литва - 6 375 487 840 євро;

Польща - 43 734 100 805 євро;

Португалія - 5 841 179 332 євро;

Румунія - 16 680 055 394 євро;

Словаччина - 2 316 674 361 євро;

Іспанія - 1 000 000 000 євро.

За даними Єврокомісії, SAFE знаменує собою новий розділ у співпраці ЄС із довіреними третіми країнами.

З самого початку Україна та країни ЄЕЗ-ЄАВТ братимуть участь у програмі на рівних умовах з державами-членами ЄС. Це включає право на спільні закупівлі та закупівлі у власного ВПК.

Зазначається, що хоча лише держави-члени можуть отримати позики SAFE, наступні країни можуть брати участь у спільних закупівлях:

країни, що вступають до ЄС, країни-кандидати та потенційні кандидати;

країни, які підписали Партнерство у сфері безпеки та оборони з ЄС, такі як Албанія, Канада, Японія, Молдова, Північна Македонія, Норвегія, Південна Корея та Велика Британія.

Для розширення участі та права на участь можуть бути укладені додаткові двосторонні або багатосторонні угоди.