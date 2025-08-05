ЗСУ отримають нову допомогу від Хорватії в рамках механізму SAFE, - Зеленський

Хорватія надасть українським захисникам нову допомогу. Це відбудеться в рамках механізму SAFE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За словами глави української держави, він провів розмову розмову з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем. Зеленський привітав хорватів із Днем перемоги та вдячності вітчизні. Президент розповів, що поінформував главу хорватського уряду про ситуацію на фронті, збільшення російських ударів по цивільних, а також співпрацю з партнерами для посилення ЗСУ. Зокрема, сторони обговорили новий механізм, у рамках якого країни Європи купують американську зброю для українських воїнів. "Також обговорили механізм SAFE і можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних можливостей і України. Хорватія виділить свою частину на підтримку наших воїнів. Дякую!" - додав Зеленський.