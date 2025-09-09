Еврокомиссия утвердила предварительные суммы кредитов в рамках механизма SAFE

"Сегодня Коллегия еврокомиссаров согласовала предварительное распределение оборонных займов SAFE в размере 150 млрд евро для 19 государств-членов. Это европейский успех, который поможет государствам-членам ЕС укрепить оборонную готовность ЕС и стимулировать совместные закупки как "Большой взрыв". Мы вступаем в фазу реализации!" - написал Кубилюс.

На сайте Еврокомиссии опубликована информация о предварительном распределении средств SAFE для каждой страны-члена, которая подала заявку:

Бельгия - 8 340 027 698 евро;

Болгария - 3 261 700 000 евро;

Хорватия - 1 700 000 000 евро;

Кипр - 1 181 503 924 евро;

Чехия - 2 060 000 000 евро;

Дания - 46 796 822 евро;

Эстония - 2 660 932 171 евро;

Финляндия - 1 000 000 000 евро;

Франция - 16 216 720 524 евро;

Греция - 787 669 283 евро;

Венгрия - 16 216 720 720 524 евро;

Италия - 14 900 000 000 евро;

Латвия - 5 680 431 322 евро;

Литва - 6 375 487 840 евро;

Польша - 43 734 100 805 евро;

Португалия - 5 841 179 332 евро;

Румыния - 16 680 055 394 евро;

Словакия - 2 316 674 361 евро;

Испания - 1 000 000 000 евро.

По данным Еврокомиссии, SAFE знаменует собой новый раздел в сотрудничестве ЕС с доверенными третьими странами.

С самого начала Украина и страны ЕЭЗ-ЕАСТ будут участвовать в программе на равных условиях с государствами-членами ЕС. Это включает право на совместные закупки и закупки у собственного ВПК.

Отмечается, что хотя только государства-члены могут получить займы SAFE, следующие страны могут участвовать в совместных закупках:

страны, вступающие в ЕС, страны-кандидаты и потенциальные кандидаты;

страны, подписавшие Партнерство в сфере безопасности и обороны с ЕС, такие как Албания, Канада, Япония, Молдова, Северная Македония, Норвегия, Южная Корея и Великобритания.

Для расширения участия и права на участие могут быть заключены дополнительные двусторонние или многосторонние соглашения.