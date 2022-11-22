Єврокомісія запропонувала стелю ціни на газ: подробиці

Єврокомісія запропонувала верхню межу ціни для місячного ф'ючерсу на газ за індексом хаба TTF у розмірі 275 євро за мегават-годину. Це на 58 євро вище за базову ціну СПГ протягом 10 послідовних торгових днів упродовж двох тижнів.

"Це доповнює заходи щодо скорочення попиту на газ і забезпечення надійності постачання через диверсифікацію поставок енергії. Новий механізм має на меті зменшити волатильність на європейських газових ринках, водночас гарантуючи безпеку постачання газу", - йдеться у повідомленні ЄК.

Механізм передачі права власності (TTF), який є найбільш часто використовуваним орієнтиром цін на газ в ЄС, може бути задіяний з 1 січня 2023 року.

"Після російського вторгнення в Україну та збоїв у поставках енергоресурсів ціни на природний газ пережили безпрецедентні піки цін у всьому ЄС, досягнувши історичних максимумів у другій половині серпня цього року. Екстремальний стрибок цін протягом майже двох тижнів у серпні завдав великої шкоди європейській економіці, вплинувши на ціни на електроенергію та підвищивши загальну інфляцію. Комісія пропонує запобігти повторенню таких епізодів за допомогою тимчасового та добре цілеспрямованого інструменту для автоматичного втручання на газових ринках у разі екстремального зростання цін на газ", - пояснили експерти.

Такі дії ЄК пов’язані із попередньо узгодженими заходами зі зберігання газу та зниження попиту для підготовки до майбутньої зими. Еврокомісія також продовжує працювати над підвищенням ліквідності гравців ринку, зниженням ціни на газ та реформуванням структури ринку електроенергії в довгостроковій перспективі.