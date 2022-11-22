Еврокомиссия предложила потолок цены на газ: подробности

Еврокомиссия предложила верхнюю границу цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в размере 275 евро за мегаватт-час. Это на 58 евро выше базовой цены СПГ в течение 10 последовательных торговых дней в течение двух недель.

"Это дополняет меры по сокращению спроса на газ и обеспечению надежности поставок из-за диверсификации поставок энергии. Новый механизм имеет целью уменьшить волатильность на европейских газовых рынках, одновременно гарантируя безопасность поставок газа", - говорится в сообщении ЕК.

Механизм передачи права собственности (TTF), наиболее часто используемый как ориентир цен на газ в ЕС, может быть задействован с 1 января 2023 года.

"После российского вторжения в Украину и сбоев в поставках энергоресурсов цены на природный газ пережили беспрецедентные пики цен во всем ЕС, достигнув исторических максимумов во второй половине августа этого года. Экстремальный скачок цен в течение почти двух недель в августе нанес большой ущерб европейской экономике, повлияв на цены на электроэнергию и повысив общую инфляцию. Комиссия предлагает предотвратить повторение таких эпизодов с помощью временного и хорошо целенаправленного инструмента для автоматического вмешательства на газовых рынках в случае экстремального роста цен на газ", - пояснили эксперты.

Такие действия ЕК связаны с предварительно согласованными мерами по хранению газа и снижению спроса на подготовку к предстоящей зиме. Еврокомиссия продолжает работать над повышением ликвидности игроков рынка, снижением цены на газ и реформированием структуры рынка электроэнергии в долгосрочной перспективе.