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Еврокомиссия предложила потолок цены на газ: подробности

Фото: Еврокомиссия делает последовательные шаги, чтобы обеспечить ликвидность газового рынка в Европе (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Еврокомиссия предложила установить потолок цены на газ как новый инструмент Евросоюза для ограничения чрезмерных скачков цен на "голубое топливо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Еврокомиссия предложила верхнюю границу цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в размере 275 евро за мегаватт-час. Это на 58 евро выше базовой цены СПГ в течение 10 последовательных торговых дней в течение двух недель.

"Это дополняет меры по сокращению спроса на газ и обеспечению надежности поставок из-за диверсификации поставок энергии. Новый механизм имеет целью уменьшить волатильность на европейских газовых рынках, одновременно гарантируя безопасность поставок газа", - говорится в сообщении ЕК.

Механизм передачи права собственности (TTF), наиболее часто используемый как ориентир цен на газ в ЕС, может быть задействован с 1 января 2023 года.

"После российского вторжения в Украину и сбоев в поставках энергоресурсов цены на природный газ пережили беспрецедентные пики цен во всем ЕС, достигнув исторических максимумов во второй половине августа этого года. Экстремальный скачок цен в течение почти двух недель в августе нанес большой ущерб европейской экономике, повлияв на цены на электроэнергию и повысив общую инфляцию. Комиссия предлагает предотвратить повторение таких эпизодов с помощью временного и хорошо целенаправленного инструмента для автоматического вмешательства на газовых рынках в случае экстремального роста цен на газ", - пояснили эксперты.

Такие действия ЕК связаны с предварительно согласованными мерами по хранению газа и снижению спроса на подготовку к предстоящей зиме. Еврокомиссия продолжает работать над повышением ликвидности игроков рынка, снижением цены на газ и реформированием структуры рынка электроэнергии в долгосрочной перспективе.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Европейская комиссия намерена предложить постановление об ограничении цен на газ до ключевой встречи министров энергетики 24 ноября.

Напомним, ранее Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установления лимита цен на газ. После этого Reuters сообщало, что странам ЕС будет предложен механизм коррекции цен на газ, который нужен для сдерживания резких колебаний.

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