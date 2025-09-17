Єврокомісія запропонувала покарання для Ізраїлю за дії у Секторі Газа

Єврокомісія представила Раді ЄС пропозицію призупинити окремі торговельні положення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем.

Також Єврокомісія має намір призупинити пряму підтримку різних ізраїльських проєктів, за винятком підтримки громадянського суспільства та Яд Вашем.

Ці пропозиції з'явилися після перевірки дотримання Ізраїлем статті 2 Угоди, в якій було встановлено, що дії, вжиті урядом Ізраїлю, являють собою порушення суттєвих елементів, що стосуються поваги до прав людини та демократичних принципів. Це дає ЄС право в односторонньому порядку призупинити дію Угоди.

Зокрема, це порушення стосується швидкого погіршення гуманітарної ситуації в Газі після воєнної інтервенції Ізраїлю, блокади гуманітарної допомоги, посилення військових операцій та рішення ізраїльської влади просувати план забудови на Західному березі ріки Йордан.

Призупинення стосується основних торговельних положень Угоди, що на практиці означає втрату імпортом з Ізраїлю преференційного доступу до ринку ЄС. Відтак, на ці товари нараховуватимуться мита на рівні, який застосовується до будь-якої іншої третьої країни, з якою ЄС не має угоди про вільну торгівлю.

Далі цю пропозицію комісії має ухвалити Рада ЄС кваліфікованою більшістю.

Окрім того, Єврокомісія пропонує санкції проти двох ізраїльських міністрів (національної безпеки Ітамара Бен Гвіра та фінансів Бецалеля Смотрича) і екстремістських ізраїльських поселенців, а також - 10 членів політбюро ХАМАС. Це рішення Рада ЄС має схвалити одноголосно.