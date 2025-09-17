Еврокомиссия предложила наказание для Израиля за действия в Секторе Газа

Еврокомиссия представила Совету ЕС предложение приостановить отдельные торговые положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.

Также Еврокомиссия намерена приостановить прямую поддержку различных израильских проектов, за исключением поддержки гражданского общества и Яд Вашем.

Эти предложения появились после проверки соблюдения Израилем статьи 2 Соглашения, в которой было установлено, что действия, предпринятые правительством Израиля, представляют собой нарушение существенных элементов, касающихся уважения прав человека и демократических принципов. Это дает ЕС право в одностороннем порядке приостановить действие Соглашения.

В частности, это нарушение касается быстрого ухудшения гуманитарной ситуации в Газе после военной интервенции Израиля, блокады гуманитарной помощи, усиления военных операций и решения израильских властей продвигать план застройки на Западном берегу реки Иордан.

Приостановление касается основных торговых положений Соглашения, что на практике означает потерю импортом из Израиля преференциального доступа к рынку ЕС. Следовательно, на эти товары будут начисляться пошлины на уровне, который применяется к любой другой третьей стране, с которой ЕС не имеет соглашения о свободной торговле.

Далее это предложение комиссии должен принять Совет ЕС квалифицированным большинством.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает санкции против двух израильских министров (национальной безопасности Итамара Бен Гвира и финансов Бецалеля Смотрича) и экстремистских израильских поселенцев, а также - 10 членов политбюро ХАМАС. Это решение Совет ЕС должен одобрить единогласно.