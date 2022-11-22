Єврокомісія випустить директиву про конфіскацію активів осіб, які обходять санкції

За словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, Єврокомісія сподівається найближчими днями випустити директиву, яка дозволить "не лише заморожувати активи, а й конфіскувати їх". Обхід санкцій у цьому випадку розцінюватиметься ЄС як злочин.

Нові цифри показують, що найбільше заморожують активи Бельгія (3,5 мільярди євро), Люксембург (майже 2,5 млрд євро), Італія (2,3 млрд євро), Німеччина (2,2 млрд євро), Австрія та Ірландія (по 1,8 млрд євро), Франція (1,3 млрд євро) та Іспанії (понад 1 млрд євро).

Разом це становить близько 90 відсотків від 17,73 млрд євро активів, які були заморожені в ЄС. Існує величезна розбіжність між сумами, замороженими різними державами-членами, а Угорщина, навпаки, заморозила лише 3000 євро активів.

За даними, опублікованим The Irish Times, в ЄС заморожено російські активи на суму приблизно 17,3 млрд євро. Ці активи належать 1239 підсанкціонним особам та 116 підсанкціонним компаніям.

Зазначається, що значення відрізняються від тих, що розголошувались раніше, оскільки тепер при підрахунках не враховуються заблоковані транзакції.

Як вважає Рейндерс, законодавчий процес може завершитися за кілька місяців.

За інформацією видання, обхід санкцій займе центральне місце у рамках наступного пакету санкцій. Особливу увагу також буде приділено продукції подвійного призначення на тлі нібито "дуже дивного імпорту" з боку Росії після введення проти неї санкцій, які обмежили доступ до деяких технологій.

Згідно з єврокомісаром, крім цього ЄС розглядає можливість використовувати заморожені в Європі активи РФ як "гарантію", щоб змусити Росію в ході майбутніх переговорів взяти на себе зобов'язання заплатити за відновлення України.