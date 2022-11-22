Еврокомиссия выпустит директиву о конфискации активов лиц, обходящих санкции

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, Еврокомиссия надеется в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит "не только замораживать активы, но и конфисковать их". Обход санкций в этом случае будет расцениваться ЕС как преступление.

Новые цифры показывают, что больше всего замораживают активы Бельгия (3,5 млрд евро), Люксембург (почти 2,5 млрд евро), Италия (2,3 млрд евро), Германия (2,2 млрд евро), Австрия и Ирландия (по 1,8 млрд евро), Франция (1,3 млрд евро) и Испании (свыше 1 млрд евро).

Итого это составляет около 90 процентов от 17,73 млрд евро активов, которые были заморожены в ЕС. Существует огромное расхождение между суммами, замороженными разными государствами-членами, а Венгрия, наоборот, заморозила всего 3000 евро активов.

По данным, опубликованным The Irish Times, в ЕС заморожены российские активы на сумму примерно 17,3 млрд евро. Эти активы принадлежат 1239 подсанкционным лицам и 116 подсанкционным компаниям.

Отмечается, что значения отличаются от разглашавшихся ранее, поскольку теперь при подсчетах не учитываются заблокированные транзакции.

Как считает Рейндерс, законодательный процесс может завершиться через несколько месяцев.

По информации издания, обход санкций займет центральное место в рамках следующего пакета санкций. Особое внимание также будет уделено продукции двойного назначения на фоне якобы "очень странного импорта" со стороны России после введения против нее санкций, ограничивших доступ к некоторым технологиям.

Согласно еврокомиссару, помимо этого ЕС рассматривает возможность использовать замороженные в Европе активы РФ как "гарантию", чтобы вынудить Россию в ходе будущих переговоров взять на себя обязательство заплатить за восстановление Украины.