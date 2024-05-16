Еврокомиссия следит за распространением фейков о покушении на Фицо, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

ЕК предупредила, что за распространение фейков она может наложить санкции на платформы Big Tech (Google, Amazon, Meta (Facebook) и Apple).

"ЕК наделена широкими следственными и надзорными полномочиями, включая право налагать санкции и принимать меры", - сказано в заявлении ЕК, которое есть в распоряжении у издания.

В Bloomberg напоминают, что в ЕС приняли закон о цифровых услугах, который обязывает онлайн-платформы принимать меры по борьбе с незаконным контентом и дезинформацией, соблюдать права пользователей и защищать их здоровье и благополучие.