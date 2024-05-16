Еврокомиссия следит за распространением фейков о покушении на Фицо, - Bloomberg
Европейская комиссия активно отслеживает дезинформацию вокруг нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
ЕК предупредила, что за распространение фейков она может наложить санкции на платформы Big Tech (Google, Amazon, Meta (Facebook) и Apple).
"ЕК наделена широкими следственными и надзорными полномочиями, включая право налагать санкции и принимать меры", - сказано в заявлении ЕК, которое есть в распоряжении у издания.
В Bloomberg напоминают, что в ЕС приняли закон о цифровых услугах, который обязывает онлайн-платформы принимать меры по борьбе с незаконным контентом и дезинформацией, соблюдать права пользователей и защищать их здоровье и благополучие.
Покушение на Фицо
Напомним, вчера, 16 мая, словацкое правительство собралось на выездном заседании. После этого премьер-министр Роберт Фицо вышел к гражданам. В этот момент неизвестный ранил главу правительства при помощи огнестрельного оружия.
Фицо срочно госпитализировали с несколькими ранениями. Его прооперировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Злоумышленника, который открыл огонь, задержали на месте инцидента. Им оказался 71-летний писатель, он был несогласен с политикой премьера Словакии.
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