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Еврокомиссия следит за распространением фейков о покушении на Фицо, - Bloomberg

Брюссель, Четверг 16 мая 2024 22:01
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Еврокомиссия следит за распространением фейков о покушении на Фицо, - Bloomberg Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейская комиссия активно отслеживает дезинформацию вокруг нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

ЕК предупредила, что за распространение фейков она может наложить санкции на платформы Big Tech (Google, Amazon, Meta (Facebook) и Apple).

"ЕК наделена широкими следственными и надзорными полномочиями, включая право налагать санкции и принимать меры", - сказано в заявлении ЕК, которое есть в распоряжении у издания.

В Bloomberg напоминают, что в ЕС приняли закон о цифровых услугах, который обязывает онлайн-платформы принимать меры по борьбе с незаконным контентом и дезинформацией, соблюдать права пользователей и защищать их здоровье и благополучие.

Покушение на Фицо

Напомним, вчера, 16 мая, словацкое правительство собралось на выездном заседании. После этого премьер-министр Роберт Фицо вышел к гражданам. В этот момент неизвестный ранил главу правительства при помощи огнестрельного оружия.

Фицо срочно госпитализировали с несколькими ранениями. Его прооперировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Злоумышленника, который открыл огонь, задержали на месте инцидента. Им оказался 71-летний писатель, он был несогласен с политикой премьера Словакии.

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Роберт Фицо
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